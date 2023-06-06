اليوم.. صيدلة حلوان تبدأ امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ اليوم و تستمر حتي يوم ٢٦ يونيو ٢٠٢٣.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

وأعلنت الكلية عن تجهيز اللجان و تعقيمها استعداد لبدء الامتحانات ، و الالتزام بقواعد المجلس الاعلي للجامعات لامتحانات نهاية العام .

جدير بالذكر انه نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أميدإيست مصر ندوة تعريفية عبر وسائل التواصل الالكترونية حول منحة أنسي ساويرس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمصريين للحصول على درجة الماجستير لمدة عامين في الهندسة أوإدارة الأعمال من جامعات أمريكية رفيعة المستوى من خلال منحة دراسية ممولة بالكامل في إحدى الجامعات التالية (هارفارد، ستانفورد، شيكاغو، بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا).

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تشجيع ودعم المنح المقدمة من هيئة أميدايست، لدورها في دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية واكتساب خبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.