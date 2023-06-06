بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين .. اعرف الشروط والمقرات

تبدأ مديريات التربية والتعليم ، في تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ابتداء من اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 .

ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حتى الخميس 8 يونيو 2023

شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023

قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار اصل خطاب الندب للزوجين.

رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.

عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

ندب لأعمال امتحانات أخرى.

وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .

الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند .

الحصول على إجازة بدون مرتب.

مقرات تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مدرسة النصر الاعدادية بنات في ادارة شبرا التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 معلمي ادارات الشرابية ، والزاوية ، والساحل ، وشبرا ، وروض الفرج ، وحدائق القبة

مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات التابعة لادارة عين شمس التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات عين شمس ، ومدينة السلام ، والمرج ، والمطرية ، والزيتون

مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك "الازهار سابقا" بإدارة المعادي التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات السيدة زينب ، ومصر القديمة ، والمعصرة ، والتبين ، والخليفة ، والبساتين ، وحلوان ، والمستقبل ، والمعادي ، ودار السلام

مدرسة نبيل الوقاد الاعدادية بنات بإدارة النزهة التعليمية : مقرا لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من معلمي ادارات مصر الجديدة ، والشروق ، والنزهة ، والقاهرة الجديدة ، وغرب مدينة نصر ، وشرق مدينة نصر