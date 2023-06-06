شبيه آيفون وبسعر مغري.. كل ما تريد معرفته عن أحدث موبايل Realme

أطلقت شركة ريلمي الصينية هاتفها المميز Realme C55 منذ أسابيع قليلة، ويتميز الهاتف بعدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة إلى جانب تصميمه الشبابي الأنيق الذي يشبه تصميم آيفون مع سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 649 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف ريلمي Realme C55 جاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ومستشعر للبصمة، ومعيار IPS لمقاومة المياه والغبار.



ويقدم ريلمي Realme C55 كاميرا خلفية ثلاثية ، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل وكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل ريلمي Realme C55 على معالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميديا تيك مع نظام التشغيل Android 13 ، ودعم تقنية الجيل الرابع 4G ، مع شريحة ثنائية، و3 فتحات للبطاقة.

ويوفر ريلمي Realme C55 ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع ، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن SuperVOOC ، يمكن أن تعمل بنسبة 1-50 ٪ في 31 دقيقة مع الشاحن المرفق، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.