عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه آيفون وبسعر مغري.. كل ما تريد معرفته عن أحدث موبايل Realme

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C55

أطلقت شركة ريلمي الصينية هاتفها المميز Realme C55 منذ أسابيع قليلة، ويتميز الهاتف بعدد من المواصفات والإمكانات الكبيرة إلى جانب تصميمه الشبابي الأنيق الذي يشبه تصميم آيفون مع سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل. 

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 649 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف ريلمي Realme C55 جاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، قياس 6.72  بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ومستشعر للبصمة، ومعيار IPS  لمقاومة المياه والغبار. 


ويقدم ريلمي Realme C55 كاميرا خلفية ثلاثية ، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل وكاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويعمل ريلمي Realme C55 على معالج من نوع  Helio G88 من إنتاج شركة ميديا تيك مع نظام التشغيل Android 13 ، ودعم تقنية الجيل الرابع 4G ، مع شريحة ثنائية، و3 فتحات للبطاقة.

 

ويوفر ريلمي Realme C55 ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع ، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن SuperVOOC ، يمكن أن تعمل بنسبة 1-50 ٪ في 31 دقيقة مع الشاحن المرفق، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.  

 

 

 

Realme ريلمي ريلمي Realme C55 سعر ريلمي Realme C55 مواصفات ريلمي Realme C55 أحدث موبايل Realme شبيه آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

جهاد جريشة يفجر مفاجأة حول ركلة جزاء حسين الشحات بمواجهة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

موعد ومكان صلاة الجنازة على وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين

حقيقة اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسميا بعد مباراة الأهلي والوداد| فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية

سعر الذهب محليا اليوم الثلاثاء 6-6-2023

السجن المؤبد عقوبة كل من أكره شخصا على الانضمام إلى جماعة إرهابية

حكم ارتداء الكمامة أثناء الإحرام للمرأة.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ