أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية

أخبار مصر.. أكد رئيس الوزراء أهمية صناعة السيارات، موضحًا أنها تحتل أولوية لدى رئيس الجمهورية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مدبولي: صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي: مصر تتبنى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية في الأزمة الروسية الأوكرانية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية

الرئيس : حريصون على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بأنشطته

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير السياحة : استقبلنا مليون و350 ألف سائح في أبريل 2023

شهد، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، وذلك لإدارة وتشغيل أحد الفنادق بمشروع DOSE بالساحل الشمالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

ياسمين فؤاد: احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة يسلط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيو في عام 1972، يوماً عالمياً للبيئة وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية كما صدقت الجمعية العامة

من قلب القاهرة للعاصمة الإدارية .. تاريخ وزارة الصحة من الإنشاء حتى الانتقال

انتهت وزارة الصحة والسكان من الانتقال الفعلي إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في إطار خطة الدولة نحو الجمهورية الجديدة والإصلاح الإداري وفقاً للتقدم التكنولوجي العالمي ، وأحدث الأساليب العالمية المتعارف عليها.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تعرف على موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق، خبر ينتظره أصحاب المعاشات وأسرهم كل عام ، و يترقبون لأى قرارات جديدة حول زيادة المعاشات .

حوار| وزير الري الأسبق: تعنت أثيوبيا في أزمة سد النهضة غير مبرر.. والموارد المائية في مصر الأكثر ندرة في العالم .. فيديو وصور

ليس فقط من أهم خبراء الري والبيئة في مصر بل كان بطلا شارك مع قواتنا الباسلة في عبور قناة السويس وانتصار أكتوبر العظيم، تولي منصب وزير الري في أصعب الفترات الانتقالية التي مرت على مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، في الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 20 يوليو 2011 والأمين العام للمجلس العربي للمياه.

وفاة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

توفي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عٌمر يٌناهز ٦٧ عاما، آثر أزمة قلبية.

بحضور الوزيرة..احتفالية يوم البيئة العالمي2023 بمكتبة الإسكندرية تحت شعار "إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ختام جولتها بالإسكندرية ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي، في إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، في احتفالية مكتبة الإسكندرية تحت شعار "إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي"، بحضور عدد من السفراء وممثلى القنصليات وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق كاريل ريهكا رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

بسام راضي يستقبل النائب أبو العينين في روما قبيل مشاركته باجتماع مكتب برلمان البحر المتوسط

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري لدى وصوله اليوم الاثنين الى روما للمشاركة في اجتماع هيئة مكتب برلمان البحر المتوسط والذي يستضيفه غدا مجلس النواب الإيطالي.

طريقة حجز تذاكر القطار بالموبايل 2023

يقدم موقع صدى البلد، كيفية حجز تذاكر القطار بالموبيل وخاصة علي مشارف دخول عيد الأضحي المبارك، للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمة بشكل سهل ومريح.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



التضامن: تسجيل 38 ألف سيدة من ذوات الإعاقة بقواعد البيانات لدى الوزارة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت في حصر السيدات ذوات الإعاقة، مضيفة أن الوزارة ستُصدر تطبيقا إلكترونيا الخميس المقبل، وذلك لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجلس الحوار الوطني يؤجل جلساته المقررة للأسبوع القادم

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه تم إبلاغه قبل قليل من الجهات الفنية المسئولة عن إصلاح الأضرار آلتي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر