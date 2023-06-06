البيت الأبيض: المواجهات الأخيرة بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان "خطيرة"

قال البيت الأبيض إن المواجهات الخطيرة الأخيرة بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي تعكس عدوانية متزايدة من قبل جيش بكين والتي تزيد من خطر حدوث خطأ 'يصاب شخص ما'.

جاء تحذير واشنطن الحاد في أعقاب إطلاق البحرية الأمريكية يوم الأحد مقطع فيديو لما وصفته بأنه 'تفاعل غير آمن' في مضيق تايوان عبرت فيه سفينة حربية صينية أمام مدمرة أمريكية في الممر المائي الحساس.

يأتي الحادث في الوقت الذي يتبادل فيه البلدان اللوم لعدم إجراء محادثات عسكرية - مع وجود خلافات بين الخصمين حول كل شيء من التجارة وتايوان إلى الغزو الروسي لأوكرانيا - ويمكن أن يزيد من احتمالية المواجهات المستقبلية.

كما يأتي بعد حادثة يوم 26 مايو نفذت فيها مقاتلة صينية ما وصفته الولايات المتحدة بمناورة 'عدوانية غير ضرورية' بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين وسط تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

قال كيربي: 'لن يمر وقت طويل قبل أن يصاب شخص ما'. 'لن يستغرق الأمر الكثير لارتكاب خطأ في الحكم أو ارتكاب خطأ.'

في بكين ، قال وانغ وين بين ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، إن 'الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني معقولة تماما وشرعية ومهنية وآمنة'.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حرية الملاحة في الجو والبحر.

قال كيربي: 'أنا متأكد من أنني أود أن أسمع بكين تبرر ما تفعله'. 'الاعتراضات الجوية والبحرية تحدث طوال الوقت. هيك ، نحن نفعل ذلك. الفرق هو ... عندما نشعر أننا بحاجة إلى القيام بذلك ، يتم ذلك بشكل احترافي.'

وقال كيربي إنه إذا أرادت الصين إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة غير مرحب بها في المنطقة أو أنها تريد أن تتوقف الطائرات والسفن الأمريكية عن الطيران والإبحار دعمًا للقانون الدولي ، فلن ينجح ذلك.

قال كيربي: 'لن يحدث ذلك'.

على الرغم من التوترات المتصاعدة ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن إدارة الرئيس جو بايدن 'تتطلع إلى استمرار وجود علاقة يمكن التنبؤ بها مع جمهورية الصين الشعبية'.

وقال باتيل للصحفيين 'الرئيس بايدن كان واضحا أننا لا نسعى لأي نوع من الحرب الباردة الجديدة ويجب ألا تتحول منافستنا إلى صراع.'

قال الجيش الامريكى ان المدمرة الامريكية تشونج هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تقومان بعملية عبور 'روتينية' للمضيق يوم السبت عندما قطعت السفينة الصينية امام السفينة الامريكية على بعد 150 ياردة (137 مترا).

في الفيديو الذي أصدرته البحرية الأمريكية ، يمكن رؤية السفينة الصينية وهي تبحر عبر مسار تشونغ هون في المياه الهادئة. The Chung-Hoon لا يغير المسار.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 'الولايات المتحدة تسببت في مشاكل واستفزازات أولا ، بينما تعاملت الصين معها وفقا للقانون واللوائح بعد ذلك'.

قال بعض المحللين المستقلين إن الحوادث الأخيرة تشير إلى تحول أكثر عدوانية في التكتيكات من قبل الصين ضد ما تعتبره تعديًا من قبل الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها، لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا يصفون موقفًا أكثر تصادمًا من جانب قوات بكين على الأقل العام الماضي.

قال ديريك غروسمان ، كبير محللي الشؤون الدفاعية في مؤسسة RAND ، وهي مؤسسة فكرية أمريكية: 'تزيد الصين فقط من فرص سوء التقدير - أي تصادم السفن أو الطائرات عن طريق الخطأ - الذي يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى صراع مسلح'.

في عام 2001 ، هبطت طائرة تجسس أمريكية اضطراريا في جزيرة هاينان الصينية بعد اصطدامها بطائرة مقاتلة صينية توفي طيارها.