السعودية | تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من طقس اليوم

امطار غزيرة وسيول وبرد..

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمركز عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وبين أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: ( 43 درجة بمكة المكرمة، و40 درجة بالمدينة المنورة، و41 درجة بالرياض، و40 درجة بالدمام، و38 درجة بجدة، و29 درجة في أبها).