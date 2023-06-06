دهس سيدة أثناء عبورها الطريق| قرار جديد بشأن سائق مصر الجديدة

أمرت جهات تحقيق مصر الجديدة تجديد حبس سائق سيارة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم بـمنطقة مصر الجديدة وصرحت بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية..

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها فارقت الحياة أثناء تلقيها الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة, وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.