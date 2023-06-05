بيسرقوا أتوبيس الجمعية| قرار جديد بشأن تشكيل عصابي بالأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة أتوبيس أحد الجمعيات بأسلوب "المفتاح المصطنع" في منطقة الأميرية.

البداية ..

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية")، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما " مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ".

كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.