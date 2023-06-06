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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستدعي أسرة شاب تناول مادة سامة بالسلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالسلام، باستدعاء أهل شاب لقى مصرعه عقب تناوله مادة يشتبه أنها سامة بـ مدينة السلام لسماع أقوالهم وكشف ملابسات الواقعة .

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البداية..

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باسقبالها شخص مصاب بحالة إعياء شديدة اشتباه تناول مادة سامة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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