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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن لمدة عام لمتهم بإحراز المخدرات وتغريمه 10 آلاف جنيها

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام لإحرازه الحشيش المخدر وتغريمه 10 آلاف جنيها والزامه بالمصاريف الجنائية في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور احمد عادل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
 

وكشف أمر الإحالة، أنه في يوم ٢٠٢٢/٨/٤، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهر لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وأوضح أمر الإحالة، أنه حال مرور النقيب  عبد الحميد مدير عبد الحميد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم فارس ت، جالساً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر، الحشيش المخدر أحرزها بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأكد مجري التحريات بالتحقيقات، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم جالساً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بها أقر بإحرازها .

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطعة المضبوطة لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنت قائماً ٣,٤٥ جراما.

و بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة إستناداً لبطلان القبض والتفتيش لإنتقاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة.

مدينة نصر التجمع الخامس الحشيش المخدر المستشار حسن فريد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة مخدر الحشيش

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