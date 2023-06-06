هل ضربت روسيا السد اليوم؟.. إجابة قاطعة من سفير موسكو

قال السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، متحدثا على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا، لشبكة بي بي سي البريطانية، إنه متأكد من أن روسيا ليست وراء الهجوم على سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا.

وذكر أوليانوف: "أنا متأكد من أنها ليست روسيا. في واقع الأمر، يدور حديث أوكراني حول موضوع قصف السد منذ الصيف الماضي. لكنني أتردد في إلقاء اللوم على أوكرانيا لأنني لست على دراية كاملة بما حدث".

وألقت كل من روسيا وأوكرانيا باللوم على بعضهما البعض في الأضرار التي لحقت بالسد.

في هذا السياق، فتحت روسيا تحقيقًا حول الكارثة، حيث قالت لجنة التحقيق الروسية ، التي تحقق في الجرائم الخطيرة ، إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في أعقاب انفجار سد كاخوفكا.

وأدان كل من روسيا وأوكرانيا الهجوم المزعوم في مدينة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون بأوكرانيا.

يأتي ذلك، فيما قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية الذي نصبته روسيا، إن منسوب المياه ارتفع إلى أكثر من 11 مترًا (36 قدمًا) في مدينة نوفا كاخوفكا - بالمنطقة المجاورة مباشرة للسد المخترق، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

قال يفجيني باليتسكي إن بعض سكان المدينة نُقلوا إلى المستشفى بعد انفجار السد .

كما ذكر الحاكم إن غرفة التوربينات في محطة الطاقة الكهرومائية أصبحت الآن "مغمورة بالمياه".

وأضاف أن منسوب المياه بالقرب من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا انخفض بمقدار 2.5 متر ومن المتوقع أن ينخفض ​​بما يصل إلى سبعة أمتار.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن نقص مياه التبريد في المحطة النووية - التي تقع على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) من أعلى سد كاخوفكا - قد يعطل مولدات الديزل الطارئة.

كما يأتي ذلك، وسط اتهام أوروبي لروسيا، حيث ألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على روسيا في مهاجمة سد كاخوفكا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو "هذه علامة جديدة على التصعيد، ما يرفع الطبيعة المروعة والوحشية للعدوان الروسي على أوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة".

وفي وقت سابق ، ألقى رئيس المجلس الأوروبي ، شارل ميشيل ، باللوم أيضًا على موسكو ، واصفًا الهجوم بأنه جريمة حرب.

ونفت موسكو هجومها على السد ، وقالت إن أوكرانيا هي من ضربت السد في "عمل تخريبي متعمد".