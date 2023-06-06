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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور ينعى وزير الصحة الأسبق

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق، داعين المولى - عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين أستاذ جراحة العظام، شغل منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس وتولى منصب وزير الصحة والسكان، وزخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ جراحة العظام الإقليمي والدولي Jobs Education

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