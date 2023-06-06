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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 52 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

 

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وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أوالسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة منها 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ قضايا اخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 5 محاضر (مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر) ، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا إطلاق مبادرة الأسعار الاحتكار التموين وجهاز حماية المستهلك وزير التنمية المحلية

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