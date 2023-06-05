بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار أعمال رصد ومراجعة دراجات طلاب الصف الثالث الإعدادي بدقة وجودة بهدف تجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وحددت المديرية موعدا لإعلان النتائج النهائية للشهادة الإعدادية الأيام المقبلة عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يشار إلى أن حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قد قام بجولة تفقدية لكنترول جنوب المنيا بمدينة ملوي لتفقد أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023 بمدرسة ملوى الثانوية بنات التابعة لإدارة ملوى التعليمية، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق.

وأشاد حمدى، بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، والتزامهم بالعمل داخل اللجان.

وأكد مدير المديرية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وطالب حمدي مصطفى بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وقام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأكد حمدي مصطفى على أن توضع في الاعتبار مصلحة الطالب أولا وأخيرا، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من المحافظ، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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