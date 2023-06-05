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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مايو الماضي.. تموين المنيا يضبط 3742 قضية متنوعة

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح لتداول للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري .

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جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الشهري لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال مايو الماضي ، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 3742 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار الشهر الماضى، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية حيث أسفرت الحملات عن تحرير (2886) قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، منها (1114) قضية نقص بالوزن و (390) قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و (10) قضية توقف دون عذر و (110) قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و (24) قضية تصرف وتجميع، و (1228) قضية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير (856) قضية مخالفة، منها (222) قضية عدم الإعلان عن الأسعار و(41) بيع بأزيد من السعر المقرر، و (27) صلاحية، و (25) بدون ترخيص، و (27) أسطوانات، و (47) ذبح خارج السلخانة ، و (81) مخالف لقانون 113، و (32) مواد بترولية، و (9) غش تجاري، و (59) تجار تموينيين، بالإضافة إلى( 286) قضية أخرى ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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