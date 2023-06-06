لذيذ وصحي .. طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان

تعتبر طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان، من الأكلات المصرية، وتعتبر الأسماك من الغذاء الصحي، وينصح بتناولها مرة على الأقل اسبوعياً.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ المصري، ويمكن تحضيرها في المنزل.

وقت التحضير: ٤٥ دقيقة

وقت الطبخ: ٦٠ دقيقة

عدد الوجبات: 4



طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الوان





طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الوان

مقادير طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان :

1 كيلو سمك بلطي منظف

1 بصلة مقطعة

كرات مقطع

3 ملاعق زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة بهارات سمك

1 ملعقة صغيرة ملح

3 قرون فلفل أحمر قطع

1 كوب فلفل الوان مقطع

½ حزمة بقدونس مقطع

½ حزمة كزبرة مقطعة

1 ملعقة صغيرة كمون

6 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان:

- طريقة عمل التتبيلة: نحضر وعاء وضعي فيه الثوم المفروم والفلفل الأحمر ونتبلهم بالملح، الكمون والبهارات ونخلطهم جيدا، ثم يضاف اليهم عصير الليمون ونقلبيهم .

- ننظف السمك جيداً، ونخرج أحشاؤه ثم نغسله بالملح والليمون ونصفّه.

- حشو من الداخل والخارج بالتتبيلة السابقة، ونتركه نصف ساعة.

- نحضر البصل المقطع، ونتبل بالملح والليمون ثم يضاف اليه الفلفل الاحمر، الفلفل الوان، الكزبرة، البقدونس والكرات، ونخلطهم جيدا ثم نحشو بهم السمك.

- نضع في صينية فرن، ونضع الباقي من الخلطة فوقه.

- نضع صينية السمك البلطي بالفلفل الألوان في الفرن حتى ينضج، ثم نقدمه في طبق التقديم.