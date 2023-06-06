العوضي: ممكن اتنين مبيحبوش بعض يطلقوا بسبب مشكلة

علق الفنان أحمد العوضي مع صاحبة السعادة على أن الزوجين الذين ينطبق عليهم التكيف بعد السنة الثانية والسابعة مع بعضهم هم من يتزوجوا بشكل تقليدي "جواز الصالونات"، لكن ما يجعل العلاقة بين الزوجين تستمر بعد أى خلافات أو مشكلات هو "الحب".

وأضاف العوضي خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية الدي أم سي قائلا "الخناقة خناقة" في أي سنة من السنوات ولكن ما يجعل العلاقة الزوجية تستمر هو "الحب"، قائلا "ممكن خناقة تحدث بين أتنين بيحبوا بعض في أتنين تانين يطلقوا بسببها".

وأكد، أن في لحظات الاختلافات والمشكلات بين الزوجين، أهم ما يجعلهم يستمرون في علاقتهم بعد أي خلاف أو مشكلة تربطهم هو “علاقة الحب” وليس “علاقة العشرة” فقط التي تحدث دائما في الزواج التقليدي أو ما يسمي ب "زواج الصالونات" نظرا لاختلاف الطباع والسلوك والتربية، فالحب يجعل كل طرف من الأطراف يتقبل الطرف الأخر بعيوبه ومميزاته ويمر بأى خلاف أو مشكلة بينهم بينما الزواج التقليدي يجعلهم لا يتحملون أخطاء بعضهم البعض ولا يتعدون المشكلات ويتصيدون الأخطاء لبعضهم، ويزيد من تفاقم المشكلات أيضا صاحب الطباع السيئة لأحد من أطراف العلاقة.

وأكد العوضي، أن الحب يدوب من المشكلات والخلافات الزوجية، على عكس زواج الصالونات.