حجم استهلاك المصريين من الأدوية و100 مليون صحة.. صحة الشيوخ يفجر مفاجآت

مبادرة 100 مليون صحة الأعظم

المصريين استهلكوا بـ142 مليار جنيه أدوية في 2022

أسعار الأدوية في مصر الأرخص عالميا

مصر تمتلك 174 مصنع دواء



أطلق الدكتور محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عدة تصريحات هامة، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



كشف الدكتور محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجنحة المعرض الطبي الإفريقي فى نسخته الثانية، التى تضم عددًا من الشركات العاملة فى مجالات الصناعة الطبية المختلفة.

مبادرة 100 مليون صحة

وقال محمد صلاح، إن الرئيس السيسي تحدث عن مبادرة 100 مليون صحة وهدفها القضاء على الأمراض السارية في مصر، موضحًا أن مصر كانت رغم كفاءة الأطقم الطبية إلا أنها تعاني من نقص الخدمات الصحية المتطورة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محمد صلاح، أن القيادة السياسية لديها خطة طويلة الأمد من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والخطة الثانية، هي إطلاق المبادرات الرئيسية للقضاء على الأمراض السارية، وعقب اكتشاف دواء لعلاج فيروس سي سارعت الدولة في توفيره لعلاج المرضى داخل مصر.

وتابع محمد صلاح، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تم عمل خريطة صحية للمواطنين بها كافة التفاصيل الخاصة بحالتهم المرضية، موضحًا أن الحوار الوطني وضع 4 محاور رئيسية منها «الأنظمة الصحية العام والخاص».

وأشار صلاح، إلى أن أنظمة الصحة في العالم تكافلية، كما أن هناك العديد من دول العالم تبخل على مواطنيها في نظام التأمين الصحي، مثل «بريطانيا»، موضحًا أن مصر تمتلك 174 مصنع دواء، وهناك 150 مصنع آخر تحت الإنشاء.

وأفاد: هناك 2000 شركة مسجلة للتصينع لدى الغير، مؤكدًا أن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 142 مليار جنيه في 2022، وهذا الرقم قد يصل إلى 150 مليار جنيه في 2023، منوهًا إلى إنتاج مصر من الادوية يغطي 92% من حاجة السوق المحلي، كما أن صادرات مصر من الدواء تصل إلى 285 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أسعار الدواء في مصر تعد الأرخص في العالم.

وكشف الدكتور محمد صلاح عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل هامة عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن المبادرة في غاية الأهمية لصحة المصريين.

واضاف محمد صلاح، أن مبادرة 100 مليون صحة الاعظم على الاطلاق في القطاع الصحي المصري، متابعا أنه كنا فين وبقينا فين وهذا المبادرة لها دور هام في القطاع الصحي.

وتابع الدكتور محمد صلاح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع ملف صحة المواطن في اولوية، لافتا إلى أن هذا الملف الهام يلقى دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



