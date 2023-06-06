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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن تدخل الاتحاد الأوروبي بعد كارثة سد كاخوفكا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة اللازمة لاحتواء عواقب تدمير سد نوفا كاخوفكا.

وكتب كوليبا في تغريدة على “تويتر”، بعد محادثة هاتفية مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم الضروري والمساعدة الإنسانية للتخفيف من عواقب هذه الكارثة الروسية”.

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تحديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.

ويقع سد نوفا كاخوفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا على طول نهر دنيبرو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن تدمير السد يضيف عنصرًا جديدًا معقدًا للحرب الجارية في أوكرانيا، تمامًا كما بدا أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في هجوم مضاد طال انتظاره.

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وأوضحت أنه “قد يكون للتداعيات عواقب بعيدة المدى، حيث تغمر المناطق السكنية على طول نهر دنيبرو، وتستنزف مستويات المياه حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وتجفيف إمدادات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

وأشارت إلى أنه يمكنه أيضًا “كبح القوات الأوكرانية في سعيها لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية شرق دنيبرو”.

كوليبا الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الأوكراني سد نوفا كاخوفكا نهر دنيبرو

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