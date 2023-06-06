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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا

تفجير سد كاخوفكا
تفجير سد كاخوفكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن واشنط مازالت تقوم بتقييم التقارير بشأن وقوف روسيا وراء التفجير الذي استهدف سد كاخوفكا.

وقال البيت الأبيض، إنه من المبكر الحديث عن تأثير تفجير سد كاخوفكا على هجوم أوكرانيا المضاد، لافتا إلى أننا نراقب عن كثب تداعيات تفجير السد في أوكرانيا، والمرجح سقوط عدد كبير من القتلى جراء تفجير السد.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن تدمير سد نوفا كاخوفكا قد يؤدي إلى نتائج كارثية على قطاع الطاقة الأوكراني، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات لـ أوكرانيا.

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وأفادت فضائية “العربية"، في نبأ عاجل بأن الاستخبارات الأمريكية أوضحت أن روسيا وراء الهجوم على سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا.

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تحديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن تدمير السد يضيف عنصرًا جديدًا معقدًا للحرب الجارية في أوكرانيا، تمامًا كما بدا أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في هجوم مضاد طال انتظاره.

وأوضحت أنه “قد يكون للتداعيات عواقب بعيدة المدى، حيث تغمر المناطق السكنية على طول نهر دنيبرو، وتستنزف مستويات المياه حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وتجفيف إمدادات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

البيت الأبيض روسيا سد كاخوفكا أوكرانيا قطاع الطاقة الأوكراني الولايات المتحدة

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