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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو العينين: منطقة الشرق الأوسط مستقبل العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في برلمان البحر المتوسط في روما، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان.

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أحمد موسى يعلن مشاركة النائب محمد أبو العينين في برلمان البحر المتوسط بروما|فيديو


وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحدث في ملفات عدة وركز على ملف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تحدث من القلب عن هذا الملف العربي الهام، وأكد أن منطقة الشرق الأوسط هى مستقبل العالم.

فيما ناقش اجتماع هيئة المكتب الذي يشارك فيه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بصفته الرئيس الشرفي لهذا البرلمان وعضو هيئة المكتب الموضوعات ذات الأولوية على أجندة عمل لجان البرلمان الثلاثة السياسية والاقتصادية والثقافية للفترة القادمة بالإضافة إلى موضوعات والإجراءات الخاصة بتنظيم الجلسة العامة للبرلمان والتي ستعقد بداية العام القادم.
 

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