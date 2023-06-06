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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دراسة وتنفيذ 4 مشروعات.. المقاولون العرب تبحث مجالات العمل في أنجولا

صدى البلد

وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس ادارة المقاولون العرب، عقد شراكة مع إحدى كبرى الشركات الأنجولية، لدراسة وتنفيذ أربع مشروعات طرق وبنية تحتية، وستمثل تلك المشروعات باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بدولة أنجولا.

 

 وتأتي كثمرة للزيارة الناجحة لوزير الأشغال العامة والإسكان الانجولي للقاهرة ومباحثاته مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفي إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين.

 

يأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مشروعاتها بالخارج.

المقاولون العرب أنجولا

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