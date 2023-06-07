نشرة الفن.. تفاصيل حالة حسام داغر بعد خروجه من العناية المركزة ومنير الوسيمي يتغيب عن حضور التحقيق بنقابة المهن الموسيقية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل حالة حسام داغر بعد خروجه من العناية المركزة ومنير الوسيمي يتغيب عن حضور التحقيق بنقابة المهن الموسيقية.

نشر حسام داغر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطمئن من خلالها الجمهور بعد خروجه من العناية المركزة أثر تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

نفت الفنانة مديحة حمدى اعتزالها الفن، مؤكدة على أن الأعمال الدرامية او السينمائية أصبحت لجيل الشباب دون النظر إلى الجيل الذى تنتمي إليه.



كشفت الفنانة دنيا سمير غانم سبب دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل رغم عدم ظهورها خلال السنوات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اختتم أمس الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي في سيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، ورفعت خلالهم شعار كامل العدد.

انفصلت عن حبيبها وبلعت حشرة على المسرح.. عكوسات في حياة تايلور سويفت

تمر المغنية العالمية تايلور سويفت بأيام ومواقف غير مرضية مؤخرا، بعدما مرت بشكل شخصي بتجارب صعبة أثرت على حياتها كان أبرزها انفصالها عن الملحن والعازف ماتي هيلي.

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي، اليوم الثلاثاء في مقر النقابة العامة.

أكد الفنان مصطفى كامل أنه لن يتنازل عن حقه فى الاتهامات التى وجهت له من قبل النقيب الأسبق منير الوسيمي.

