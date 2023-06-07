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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يتساءل: هل ستمنع الأندية من التراخيص حال عدم سداد ديونها؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

تساءل الإعلامي أحمد موسى، "هل بالفعل سيتم منع الأندية من التراخيص في حالة عدم سداد ديونها؟"، مشيرا إلى هذا الأمر في غاية الأهمية لكرة القدم المصرية.

 

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن اتحاد كرة القدم لم يغلق الباب أمام الأندية بشأن التراخيص ولكن بشروط.

 

وقال موسى، إن الصندوق السيادي السعودي استحوذ العام الماضي على نادي نيوكاسل وبات من الـ 4 الكبار في البريميرليج خلال موسم واحد فقط.


وأشار إلى أن اتحاد جدة السعودي حصل على توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تسبب في دعاية كبيرة للمملكة العربية السعودية.


وأردف أنه كان هناك العديد من اللاعبين المصريين الذين بدأوا مسيرتهم في الملاعب المصرية وانطلقوا للاحتراف الخارجي، مضيفا أن نجاح مسيرة الرياضة يحتاج الهدوء في الوسط الرياضي.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرياضة السعودية فيها ضبط ويتم إيقاف أي شخص يتحدث عن نادي آخر أو الجمهور.


وتابع أن هناك بعض المشاكل في الرياضة المصرية تحتاج حلا، وملاعب أرضيتها غير جيدة، ومنظومة التحكيم تحتاج حل، وكذلك منظومة النقل والفار.


واستطرد موسى: نحتاج العمل من اليوم للعمل على عودة الجمهور بإجراءات وانضباط إحنا مش أقل من أي حد، موضحا أنه لا بد من تطبيق منظومة رياضية جيدة لإتاحة منافسة عادلة.


وأكد أنه لا بد من وقف المهازل في الكرة المصرية ونقول كفاية كدة وتكون بداية جديدة لصالح الجميع يتساوى فيها الكل لا دعم لأحد، حتى يشعر الجميع أن هناك تغييرا في المنظومة الرياضية.
 

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