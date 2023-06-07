من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل حلى الرقاق باللبن 

تعتبر طريقة عمل حلى الرقاق باللبن، هي أحد الأطباق الحلوة، والشهية التي تتمتع بمذاق مختلف للغاية، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلى الرقاق باللبن، وهي إحدى وصفات الحلوى الخليجية، ويكن تحضيرها في المنزل في أقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





طريقة عمل حلى الرقاق باللبن





مقادير طريقة عمل حلى الرقاق :

كيلو لبن

كوب سكر

½ كيلو خبز رقاق ناشف

½ كوب قشطة

¼ كوب زبيب

¼ كوب جوز هند

ملعقة كبيرة سمنة

5 قطع شوكولاتة سادة

3 ملاعق كبيرة فستق



طريقة عمل حلى الرقاق باللبن :

_ نضع اللبن في وعاء على نار متوسّطة حتى يسخن، ثم يضاف عليه السكر، والقشطة والسمنة حتى تذوب جميع المكوّنات.

_ نكسر الرقاق الناشف في الصينية أو الطاجن المستخدم، ونضع الزبيب وجوز الهند والشوكولاتة.

_ نسكب خليط اللبن على الرقاق المكسّر، وندخل الصينية إلى الفرن لمدّة نصف ساعة وبعد أن نخرجها نقوم بتزيينها بالفستق ثم نتناول حلى الرقاق بعد أن تبرد قليلًا.