فيراري تتوقع مواصلة النجاح رغم إنتاجها للسيارات الكهربائية

أعلن بينيديتو فيجنا ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مصنع فيراري الجديد المخصص لتصنيع السيارات الخارقة الكهربائية والجيل التالي من المحركات الكهربائية والمحولات والبطاريات سيكتمل بحلول منتصف عام 2024.

فيراري تتوقع مواصلة النجاح رغم انتاجها للسيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي في مقابلة في 5 يونيو في منتدى أسواق رأس المال الإيطالية في بلومبيرج إن الموقع في مارانيلو، شمال إيطاليا ، "سيكون جاهزًا في يونيو 2024" ، بعد عامين من بدء البناء.

وأضاف فيجنا أن المنشأة التي توصف بأنها "مبنى إلكتروني" ستحتوي على خطوط تجميع مرنة ستسمح لفيراري ببناء سيارات كهربائية وغير كهربائية، وأشار "نريد الاحتفاظ بقدر كبير من المرونة".

فيراري تتوقع مواصلة النجاح رغم انتاجها للسيارات الكهربائية

قال فيجنا عن المصنع: "سيكون جاهزًا بعد عامين بالضبط من يوم سوق رأس المال لدينا ، عندما بدأ تشييد الموقع".

في حين أن أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراري لن تصل حتى الربع الرابع من عام 2025، سيبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في عام 2026، وأضاف الرئيس التنفيذي إنه واثق من أن الشركة ستكون قادرة على الاستفادة من نفس هوامش الربح السخية على السيارات الكهربائية التي تتمتع بها حاليًا، سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.

قال فيجنا إنه لا يتوقع أن يرى الهوامش تنخفض مع الطرازات الكهربائية الجديدة ، وهو بيان مثير للاهتمام بالنظر إلى أن معظم صانعي السيارات القدامى يكافحون من أجل زيادة الأرباح على طرازاتهم الكهربائية بالكامل.

تعتبر فيراري في دوري مختلف عندما يتعلق الأمر بالتسعير عن معظم شركات صناعة السيارات ، لذلك من المحتمل أن تلعب الأسعار المرتفعة لسياراتها الكهربائية القادمة دورًا كبيرًا في ضمان الربحية، وسيكون من المثير للاهتمام أن رؤية كيف ستتمكن فيراري من القيام بذلك ، على الرغم من أن الانتقال من إنتاج سيارات الوقود الحفري إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يكون مكلفًا بدون وجود سلسلة إمداد مناسبة.

حققت فيراري هامش ربح تشغيلي بنسبة 27% تقريبًا في الربع الأول من عام 2023 ، وهو من أعلى المعدلات في الصناعة، وسيعتبر تحقيق هامش مماثل على السيارات الكهربائية إنجازًا كبيرًا.

بيان آخر مثير للاهتمام قدمه فيجنا هو أن فيراري غير مهتمة بشراء ماركات سيارات خارقة أخرى، وقال: "لا أعتقد أنه من المنطقي بالنسبة لنا شراء صانعي السيارات الخارقة الآخرين" ، مضيفًا أنه من المهم للعلامة التجارية الفاخرة أن تحتفظ بجيناتها، وستواصل فيراري التركيز على الشراكات مع الشركات الأخرى.

قالت فيراري في العام الماضي، إنها ستتبنى نهجًا ثلاثي الأبعاد في تطوير سيارات جديدة ، حيث من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية والهجينة نسبة متزايدة من تشكيلتها بحلول نهاية العقد: 40% من السيارات الكهربائية ، و 40% من السيارات الهجينة، و 20% من السيارات التي تعتمد على محرك يعمل بالوقود.