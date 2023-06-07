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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر تحصد 3 مراكز متقدمة بالمسابقة البحثية على مستوى الجمهورية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

حصلت التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على المراكز الأول والتاسع والعاشر في التصفيات النهائية في المسابقة البحثية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية.

 

وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فوز الطالبة أريج محي الدين عبد العظيم، بمدرسة الحسن بن الهيثم بإدارة القصير التعليمية، بالمركز الأول جمهوري  في المسابقة البحثية لطلاب المرحلة الإعدادية بعنوان (جسمي ملكي لا تلمسه من حقي أحافظ عليه). 

 

وفازت الطالبة جنى هاني محمد يوسف، بمدرسة الشيخ عطا الإبتدائية بإدارة القصير التعليمية، بالمركز التاسع جمهوري في المسابقة البحثية لطلاب المرحلة الابتدائية بعنوان (حُسن الخلق والتحلي بالإخلاق الحميدة)، فيما حصل الطالب أحمد هلال عبد الحميد حسانين، بمدرسة حامد جوهر المتميزة لغات بإدارة الغردقة التعليمية، على المركز العاشر جمهوري في المسابقة البحثية للمرحلة الثانوية بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستدامة في مصر).

التربية الاجتماعية التغيرات المناخية البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم المرحلة الاعدادية

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