تموين البحر الأحمر: حملة تفتيشية مكثفة في القصير لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء

في إطار توجيهات للواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الغلاء وضبط الأسواق، أكد اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على منافذ البيع بصفة مستمرة. وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الإنساني، والتأكد من تطبيق الأسعار المعلنة في كل منفذ.

في إطار هذه الجهود، نفذت الإدارات المختصة في الوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري، حملة تفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية. وأسفرت نتائج هذه الحملة عن ضبط 5 محال تدير بدون رخصة نشاط، وتحرير 2 محضراً بسبب عدم حيازة شهادة صحية، وتحرير 2 محضراً بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر إعدام مشروبات غازية ومعدنية ومواد غذائية.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء في القصير. وتعكس الجهود المبذولة التزام السلطات المحلية بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على جودة السلع المتاحة في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم مواصلة الحملات التفتيشية بصفة منتظمة ومستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة تخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

تهدف هذه الجهود الحثيثة إلى تحقيق العدالة في الأسواق وتعزيز رضا المستهلكين، وتشجيع المنافسة الصحيحة والنزيهة بين التجار، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمدينة القصير.