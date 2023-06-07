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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

   واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الأربعاء/ في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 4 و 9 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 32.84 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.


وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 32.96 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 32.96 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.


وسجل الجنيه الاسترليني، تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 38.17 جنيه للشراء، و38.37 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 38.30 جنيه للشراء، و38.49 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الحنيه المصري 38.27 جنيه للشراء، و38.40 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.
والدينار الكويتي، سجل 99.33 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

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