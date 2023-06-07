كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

يتسبب التعرض للعاصفة الترابية في مشاكل صحية خطيرة؛ حيث أن العواصف الترابية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والتعامل المباشر معها يؤثر على البشرة، ويتسبب في بعض المضاعفات.

طرق سهلة للحفاظ على الجلد والبشرة في العاصفة الترابية

ويتسبب التراب فى انسداد المسام، ويؤثر الحر على البشرة الحساسة، لذلك فقد يتأثر الجلد بشكل عام عند التعرض للعواصف الترابية، وفقا لما نشر في موقع “brightside”.

وأفاد الموقع بأنه يمكن لبعض الخطوات أن تساهم في الحفاظ علي البشرة خلال العواصف الترابية، ومن أبرزها، ما يلي :

طرق سهلة للحفاظ على الجلد والبشرة في العاصفة الترابية

_ الترطيب :

تتعرض البشرة للهواء الساخن والعواصف، لذا يجب ترطيبها بالمواد الطبيعية، مع إستخدام عامل حماية من الشمس لتوفير طبقة إضافية من الحماية.

_ شرب الماء:

يعتبر شرب الماء من أبرز طرق الحفاظ على البشرة؛ حيث أن شرب الماء، يساعد في ترطيب الجسم من الداخل، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

_ تنظيف البشرة :

مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير الطقس، تتعرض البشرة للكثير من الأوساخ والأتربة في العاصفة الرملية، خاصة خارج المنزل، لذا يجب تنظيف البشرة يوميًا بشكل منتظم، مرة في الصباح، ومرة في المساء، للتأكد من تنظيف البشرة بشكل عميق يوميا.

_ تجنب وضع المكياج :

في أيام العواصف الترابية، فإن وضع مكياج أقل يتيح للجلد أن يتنفس بشكل أكبر.