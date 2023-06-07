تنسيق الثانوية العامة 2023.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية.. يتساءل جميع طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم عن أخباره، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لحسم مصير الالتحاق بالثانوي العام العام القادم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم، بإعلانه في بيان رسمي بعد اعتماده رسميا من كل محافظ في محافظته.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية يتم اعتماده وفقا لإحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة في مصر.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

ينتظر جميع الأهالي تنسيق الثانوية العامة 2023 “بعد الشهادة الإعدادية” محافظة القاهرة بفارغ الصبر، تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بفارغ الصبر.

وحتى الآن لم تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بشكل رسمي، تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنها تنتظر اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من محافظ القاهرة خلال أيام.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة أيضا لم يتم الإعلان عنه في بيان رسمي من مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة حتى الآن.

وما زالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة في انتظار اعتماد محافظ الجيزة لـ تنسيق الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القادمة.

أما عن المحافظات التي أعلنت بالفعل تنسيق الثانوية العامة 2023 حتى الآن فهي كالتالي:

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بورسعيد للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقرر تحديد مجموع القبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بورسعيد بمجموع 244,5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84,3% من إجمالى المتقدمين للامتحانات.

وكانت محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2023/2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان 215 درجة.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (الخاص) في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان 140 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى (الصناعى والصيد لتربية وتصنيع الأسماك، والطاقة الشمسية، والزراعى والتجارى والفندقى)، وأيضاً الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان ما بين 140 درجة و185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.