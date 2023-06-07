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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المياة أعلى المنازل.. مشهد كارثي في خيرسون جراء انفجار سد كاخوفكا |فيديو

خيرسون
خيرسون

غمرت المياة مقاطعة خيرسون نتيجة انفجار سد كاخوفكا، في الوقت الذي يرمي كلا من روسيا وأوكرانيا الانتهامات على بعضهما في التسبب في هذه الكارثة البيئة.

وأظهرت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الحجم الكارثي لمنسوب المياة، حيث أظهرت الفيديوهات وصول المياة إلى أعلي المنازل على هيئة فيضان جرف كل ما أمامة.

ووفقا للبيانات الرسمية، أعلن رئيس بلدية نوفايا كاخوفكا، فلاديمير ليونيف، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه يتم تصريفها من خزان كاخوفكا كل ثانية مما يؤدي إلى تآكل السد.

وأوضح ليونيف في تصريحات إعلامية: "في الوقت الحالي يتم تصريف أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه في الثانية الواحدة من سد كاخوفكا في اتجاه مجرى النهر، لافتا إلى أن هذا الحجم الضخم من المياه سيؤدي إلى تآكل جسم السد بشكل مباشر.

كما أعلنت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وقالت سلطات خيرسون الموالية لـ روسيا في بيان لها، إنه تم تسجيل غرق نحو 2700 منزل بينما تم إجلاء 1300 شخص من المناطق التي غطتها المياه.

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