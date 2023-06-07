زيارة الرئيس السيسي للدول الأفريقية أكبر دليل على إحترامه لشعوب القارة السمراء

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ؛ إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثلاث دول في إفريقيا وهي انجولا وزامبيا وموزمبيق وذلك لان مصر هي رئيس مجموعة الكوميس وهي الإتحاد الاقتصادي بين دول شرق وجنوب افريقيا ومصر عضو مؤسس فيها وذلك لأن مصر تستفيد فيما يتعلق بالتجارة لأن جزءا كبيرا من البضائع المصرية تصدر لشرق وجنوب إفريقيا بمعاملات جمركية أقل.

أضاف عماد الدين حسين خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم بي سي مصر 2؛أن مصر ستسلم الرئاسة لزامبيا والرئيس السيسي غادر من مصر لانجولا ثم سيذهب لزامبيا حيث ستعقد قمة الكوميس رقم 23 وسيتم تسليم الرئاسة من مصر زامبيا؛ مضيفا أن زيارة مصر لأي دولة في إفريقيا يعتبر من أهم الأمور في العلاقات السياسية.

وتابع أن هناك بعض الدول تسعى لتخريب العلاقات السياسية بين مصر والدول الافريقية، بالإضافة إلى أن بعض الدول تقوم ببث السموم من خلال مباريات كرة القدم للوقيعة بين الشعوب الأفريقية بين مصر والفرق الأفريقية من هذا المدخل العنصري؛ مؤكدا ان زيارة الرئيس السيسي للدول الافريقيه هي أكبر دليل على احترامه لهذه الشعوب وتأكيد على عدم عنصرية القيادة المصريه والشعب المصري.

