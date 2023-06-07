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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذا ما تفعله العاصفة الترابية بالجهاز الهضمي .. مخاطر غير متوقعة

صدى البلد

في العواصف والأتربة تكثر المشكلات الصحية ، وتزداد حدتها بسبب ما تحمله تلك العواصف من أتربة ورمال مغلفة بفيروسات وبكتيريا ، وغالباً ما يكون الجهاز الهضمي الضحية الأولى لتقلبات الطقس والتغيير المناخي ، و يعود السبب في اضطرابات الجهاز الهضمي المرتبطة بالطقس إلى اختلاف مناعة الإنسان وقابليته للمرض باختلاف المواسم ودرجات الحرارة، نرصد تأثير العواصف الترابية وتغيير الطقس علي الجهاز الهضمي وفقا لموقع healthgrades

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أسباب اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب العواصف:

⁃ تقلبات الطقس تؤدي الى حدوث تغيرات في الجسم نتيجة تغير درجات الحرارة، وتبدل الضغط الجوي وتغير نشاط الرياح  والتعرض لأشعة الشمس كل هذه العوامل وتغيرها يؤثر اما بشكل مباشر على جسم الانسان عن طريق تغير بعض الأمور المهمة مثل درجة حرارة الجسم نفسه، او تغير ضغط الدم او اعادة توزيعه في الجسم.

⁃ العاصفة تسبب اضطرابات مزعجة كالغثيان، والإسهال، وحرقة المعدة، والإمساك

⁃ يكون الشخص عرضة للاصابة  للجفاف في هذا الوقت من السنة

أضرار  تسببها العواصف على الجهاز الهضمي:

⁃ حدوث أعراض عسر الهضم

⁃ تغير عادات الإخراج، وتغير الشهية
⁃ حدوث الغازات وتراكمها

⁃ الام البطن والمغص وبالأخص لدى الأشخاص المصابين أصلا بمشاكل الجهاز الهضمي مثل مرضى قرحة المعدة، وتهيج الامعاء ومتلازمة القولون العصبي

- متلازمة القولون العصبي.

- مرض التهاب الأمعاء.

- القرحة الهضمية.

- ارتجاع المريء.

طرق الوقاية:

- تجبنب المشروبات الغازية كالصودا

- ينصح بتناول وجبات صغيرة أكثر من مرة طول اليوم للوقاية من عسر الهضم، ويمكن البدء بطعامك المفضل في حالة المناسبات الاجتماعية والنزهات.

- يجب التروي أثناء تناول الطعام، ومضغه جيداً، ويمكن تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة ومضغ كل منها جيداً.

- تخزين الطعام على درجات حرارة مناسبة لان درجات الحرارة العالية في فصل الصيف بزيادة تكاثر البكتيريا في الطعام، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتسممات الغذائية.

- تجنب الأطعمة المقلية والحمضية للوقاية من الانتفاخ ، والغازات، وأعراض التخمة التي قد تصاحب تقلبات الطقس ودرجات الحرارة.

- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية  مثل لأجبان وهي أطعمة تتطلب وقتاً أطول للهضم وتزيد فرصة الإصابة بحرقة المعدة.

- الابتعاد عن الأطعمة الحمضيةكالحمضيات، والطماطم، والشاي، والقهوة والتي تتسبب جميعها بالإصابة بحرقة المعدة.

- يجب غسل اليدين جيداً عند الوصول إلى البيت، وقبل تناول الطعام ، لانه يصاحب فترة تغير درجات الحرارة وتقلبات الطقس انتشار الجراثيم وتكاثرها.

- تناول أطعمة  تحتوي على عناصر غذائية تقوي جهاز المناعة، وتساعد الجسم على محاربة الاضطرابات الهضمية، كالثوم، واللبن، والفلفل الحلو، والفطر، والخضراوات الورقية الخضراء، والتوت، والشوكولاتة الداكنة، والجزر.

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