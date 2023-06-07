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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يكشف سر خلو قائمة المنتخب من لاعبي الأولمبي

فيتوريا
فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر سر غياب نجوم المنتخب الأولمبي عن معسكر المنتخب الأول المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجاري.

وقال فيتوريا أنه تم التنسيق مع البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وتم الاتفاق على عدم ضم اي لاعب لقائمة المنتخب الأول نظرا لانشغال المنتخب الأولمبي بخوض التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا  في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 ، واللاعبون هم :
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
هشام صلاح 
أحمد رمضان بيكهام 
ياسر إبراهيم 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
محمد حمدي 
أحمد أبو الفتوح 
مروان عطية 
مهند لاشين 
حمدي فتحي 
غنام محمد 
محمود حماده 
أحمد سيد زيزو 
محمد هلال 
محمد رضا بوبو 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
حسين الشحات 
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
محمود كهربا 
أحمد ياسر ريان 
مصطفى محمد

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