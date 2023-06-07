سفير ليتوانيا في زيارة لـ جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أرتوراس جايليوناس، سفير ليتوانيا بالقاهرة.



استعرض ا.د محمود المتيني تاريخ كلية الطب والذي احتفلت مؤخرا بمرور 75 عاما علي انشائها، وأقسامها، كما المح سيادته الي مركز أبحاث مصري والذي يسعى لأن يكون مركزًا رائدًا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي 6 اقسام للأبحاث العلمية وذلك بالتعاون مع كليات الصيدلة ، طب الأسنان ، التمريض وايضا كليات الطب المناظرة علي مستوي المنطقة، من أجل مستقبل صحي أفضل عن طريق تعزيز الامتياز، تطوير الباحثين الموهوبين، التأثير على البحوث وإشراك المرضى والجمهور والمهنيين وذلك بالتعاون مع باحثين في الطب الحيوي والصحة.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعات الليتوانية وجامعة عين شمس في مجالات القطاع الطبي، العلوم الأساسية والحاسبات والمعلومات واللغات وكذلك سبل التعاون المشترك في الأبحاث العلمية المتعلقة بالطب البيطري.

وعقب اللقاء قام السيد ارتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بزيارة لمتحف الزعفران والتعرف على مقتنياته.