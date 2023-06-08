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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة البردين وعواقب تركها

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك صلاة تسمى بالبردين من حافظ على أدائهما فى أوقاتهما تدخله الجنة.

صلاة البردين 

واستشهد وكيل وزارة الاوقاف، بحديث رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى البردين دخل الجنة)، وصلاة البردين المقصود بها صلاة الصبح والعصر.

وأشار الى أن من حافظ على صلاة الصبح والعصر كانت سببا فى دخوله الجنة، لأن وقت الصباح الكثير يكون نائما، ووقت العصر أغلب الناس تكون مشغولة فى عملها، فخصّ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين لانشغال الكثير عن هاتين الصلاتين .

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وتابع: "من حافظ على هاتين الصلاتين دليل على قوة إيمانه ويكون سبب من دخول الجنة، قال رسول الله((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الفَجْرَ وَالْعَصْرَ، فَقالَ له رَجُلٌ مِن أَهْلِ البَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.)).


عواقب ترك صلاة البردين

1- شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة البردين، كمن ترك ماله وأهله وفقدهم، فقال صلى الله عليه وسلم ” من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله “، وقد حزن الرسول حزنا شديدا يوم غزوة الخندق، عندما فوت المشركون وقت صلاة العصر على المسلمين، فقال ” ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ” .

2- من يترك صلاة الفجر يكون منافقا ولعياذ بالله، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوما الصبح فقال ” أشاهد فلان ؟، قالو لا ، قال “أشاهد فلان “، قالوا لا، فقال ” إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلموا ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب ” .

3- من فقد صلاة الفجر قد فقد البركة، حيث أن وقت الفجر هو وقت الذهاب للعمل و الحصول على الرزق من الله سبحانه وتعالى.

عواقب ترك صلاة البردين صلاة البردين سبب تسمية صلاة البردين بهذا الاسم

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