جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تنفي تغييره وتؤكد: تبدأ الاثنين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشددة على استمرار العمل بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي سبق وأن اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية فبراير الماضي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يبدأ في موعده من الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر سواء الدارسين بشعبة علمي علوم او علمي رياضة أو أدبي ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حدد زمن الاجابة عن امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية بساعة ونصف فقط .

وشددت الوزارة، على أن التوقيت الصيفي لن يغير موعد بدء الامتحانات المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لافتةً إلى أن جميع الامتحانات تبدأ في تمام التاسعة صباحاً بدون أي تغيير .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة



جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

أجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية

الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )

الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)

الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

أجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)

الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)