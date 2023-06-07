جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تنفي تغييره وتؤكد: تبدأ الاثنين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشددة على استمرار العمل بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي سبق وأن اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية فبراير الماضي .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يبدأ في موعده من الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر سواء الدارسين بشعبة علمي علوم او علمي رياضة أو أدبي ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية .
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حدد زمن الاجابة عن امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية بساعة ونصف فقط .
وشددت الوزارة، على أن التوقيت الصيفي لن يغير موعد بدء الامتحانات المذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لافتةً إلى أن جميع الامتحانات تبدأ في تمام التاسعة صباحاً بدون أي تغيير .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية
السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى
الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى
الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية
السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى
الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية
أجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع
الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية
الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية
الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )
الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)
الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
أجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)
الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)
الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)
الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)
السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)