إعطاء ضمانات أمنية.. الناتو يشدد على شرط أساسي لانضمام أوكرانيا للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إنه إذا لم تنتصر أوكرانيا، فلن يكون هناك جدوى من مناقشة عضويتها في الحلف من حيث المبدأ.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح ستولتنبرج خلال منتدى في بروكسل، اليوم الأربعاء: "الشيء الأكثر أهمية اليوم هو ضمان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر، وأن تظل أوكرانيا كدولة ذات سيادة".

وأضاف "إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة في أوروبا لن يكون هناك موضوع لمناقشة عضويتها بشكل عام"، لافتًا إلى أن التحالف في هذه الحالة يحتاج الآن إلى "إظهار الوحدة لدعم أوكرانيا".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن ستولتنبرج قوله اليوم الأربعاء إن الناتو يجب أن يناقش خيارات إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا لفترة ما بعد حربها مع روسيا.

وتابع أنه عندما تنتهي الحرب، سيحتاج الناتو إلى ترتيبات قائمة لضمان عدم قيام روسيا بشن هجوم آخر.

في الوقت نفسه، أوضح ستولتنبرج أن الناتو - بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن - سيوفر ضمانات أمنية كاملة للأعضاء الكاملين فقط.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ الناتو عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، إن التحالف يناقش حاليًا بنشاط أمن أوكرانيا في فترة ما بعد الصراع لضمان عدم استئناف الصراع.

وأضاف حينها أن الجميع اتفقوا على أن أبواب "الناتو" مفتوحة وأن أوكرانيا ستصبح عضوًا، مشددًا على أنه "بما أن الاجتماع كان غير رسمي، فلم يتم اتخاذ قرارات خلال أحداثه".