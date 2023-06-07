بعد تدمير سد كاخوفكا .. حاكم خيرسون يكشف عن ميزة تكتيكية للجيش الروسي

قال حاكم منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء،إن انهيار سد كاخوفكا منح الجيش الروسي ميزة تكتيكية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال سالدو، إنه يعتقد أن كييف المسؤولة عن الكارثة، لكن المأساة أعطت ميزة للجيش الروسي.

وأضاف: "من الناحية العسكرية… نجح الوضع بطريقة تشغيلية وتكتيكية لصالح القوات الروسية".

وأشار سالدو، إلي أن تدمير السد ومياه الفيضانات الناتجة عنه سيسهل على روسيا الدفاع ضد أي هجوم مضاد أوكراني في المنطقة.

وقال: "لدى قواتنا المسلحة الآن مساحة مفتوحة أمامها يمكنهم من خلالها معرفة من يحاول عبور نهر دنيبرو وكيف… سيكون من المستحيل عليهم المرور عبر خزان كاخوفكا إذا حاولوا".