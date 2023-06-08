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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 8-6-2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

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سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
 

 

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