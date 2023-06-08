"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية تلقت بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بصدمة.



وأوضح وليد العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان الاتحاد الدولي صادم وساق اتهامات غير حقيقية للاتحاد المصري، مضيفا أنه اتهم الجبلاية بمصادرة جوازات سفر اللاعبين المحترفين بالدوري المصري وإجبارهم على توقيع عقود فارغة وتغيير عملة الصرف على غير المتفق عليها.



وأشار إلى أن الاتحاد المصري نفى اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في رد مرسل اليوم، بدليل أنه لا يوجد لاعب أجنبي واحد من 268 لاعبا أجنبيا في الدوري المصري اشتكى، لذلك لا نرى أي سبب لإصدار مثل هذا البيان غير الدقيق والمرفوض.



وتابع أن الاتحاد المصري أبدى في رده على البيان عن احتجاجه الشديد وطلب رد واضح وصريح من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي سبق وأصدر نفس المحتوى لعدة دول سابقة خلال السنوات الماضية ويبدو أن مصر جاء عليها الدور.

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، على أن لوائح الاتحاد المصري تحفظ كل حقوق اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.

