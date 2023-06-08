صيغة نادرة للصلاة على النبي.. وهذه الأوراد الصحيحة

صيغة نادرة للصلاة على النبي نقدمها لقرائنا بالإضافة إلى ذلك أسهل صيغة للصلاة على النبي وهو ما ورد عن الإمام أبو سليمان الدّارانيّ- رحمه الله تعالى-: من أراد أن يسأل الله حاجة، فليبدأ بالصّلاة على النّبيّ ﷺ، ثمّ يسأله حاجته ثمّ يختم بالصّلاة على النّبيّ ﷺ فإنّ الله- عزّ وجلّ- يقبل الصّلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما ويبحث الكثيرين عبر محرك البحث جوجل عن صيغة نادرة للصلاة على النبي اللّهمَّ صلّ على سيدنا محمد بكلّ صلاة تحبُّ أن يُصلّى بها عليه في كلّ وقتٍ يحبُّ أن يُصلّى به عليه ، اللّهمّ سلٍّم على سيدنا محمد بكل سلامِ يحبُّ أن يُسلَّم به عليه في كل وقتِ يحبُّ أن يُسلّم به عليه ، صلاةً وسلاماً دائمين بدوامك عدد ما علمتَ وزنة ما علمتَ وملء ما علمتَ ومداد كلماتك واضعاف أضعاف ذلك .. وصيغة نادرة للصلاة على النبي.





صيغة نادرة للصلاة على النبي

صيغة نادرة للصلاة على النبي اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ما وسعه علم الله ، اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤفاً رحيما، اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد السر الساري والنور الذاتي في سائر الاسماء والصفات.



أفضل صيغة في الصلاة على النبي

أفضل صيغة في الصلاة على النبي اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه اجمعين.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ماوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات.



صيغ الصلاة على النبي الصحيحة

صيغ الصلاة على النبي الصحيحة اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، اتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.





اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني يالله بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتي يفهم، انك انت الأعلم ولا اعلم، انك علاَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.





أوراد الصلاة على النبي

أوراد الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الليالي والدهور، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأيام والشهور، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أمواج البحور، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من في الخدور والقبور، وصل وسلم على سيدنا محمد بالآصال والبكور من يوم خلقت الدنيا إلى يوم البعث والنشور.

* اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النبات والأزهار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الحبوب والثمار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل والأحجار، وصل وسلم على سيدنا محمد في الليل والنهار، وصل وسلم على سيدنا محمد نور القلوب والأبصار ومجلي الهم والأكدار، وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله بعدد مخلوقاتك في البر والبحار وبعدد أهل الجنة وأهل النار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف.



أوراد الصلاة على النبي اللهم صل وسلم بجميع الصلوات والتسليمات على من ختمت به النبوة والرسالة وجعلته للرسل والنبيين ختاما وأهلكت بسيفه أهل الفسق والشرك والضلالة وجعلته للمتقين إماما ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد أنفاس البشر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأرياش والشعر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد القطر والمطر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الغزال والوبر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد النمل والذر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد المصابيح في الغدر، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد السمع والبصر، وصل اللهم عليه وعلى اله صلاة مضاعفة بعدد من حج واعتمر ومن هلل ومن كبر ومن سبح ومن استغفر ومن اقبل ومن أدبر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم المحشر ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الأنام، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأنعام، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الهوام، وصل وسلم على سيدنا محمد من طاف بالبيت الحرام، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ملك، وصل وسلم على سيدنا محمد ما دار الفلك، وصل وسلم عليه وعلى اله بعدد آيات القران وحروفه وتشديداته وسكناته من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.



أسهل صيغة للصلاة على النبي

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» رواه البخاري.. وأسهل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا النبي فالصلاة على النبي لكل من يعاني من ضائقة مال ورزق والصلاة على سيدنا النبي للرزق والفرج ولقضاء الحوائج.



أفضل صيغة للصلاة على النبي

أفضل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والارضين عليه واجريا مولانا لطفك الخفي فى امرى وارني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أفضل صيغة للصلاة على النبي اللهم صلِّ وسلم بانواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد اول الانوار الفائضة من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الاسماء والصفات، فهو اول حامد ومتعبد بانواع العبادات والقربات، والممد في عالم الارواح والاشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، وألطف بنا يا مولانا بجاهه فى الحركات والسكنات واللحظات والخطرات.



















