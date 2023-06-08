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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هارفي ألتر: مصر لديها إرادة سياسية قوية والدليل القضاء على فيروس سي

هارفي ألتر مكتشف
هارفي ألتر مكتشف فيروس سي

قال هارفي ألتر مكتشف فيروس سي والحاصل على جائزة نوبل للطب، إن ما قامت به مصر للقضاء على فيروس سي أمر رائع، ولا تجد دولة في العالم نجحت في القضاء على فيروس سي، مناشدا بضرورة القضاء على في فيروس الالتهاب الكبدي "B".


واسترسل "هارفي ألتر" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": فيروس "B" له لقاح على عكس فيروس سي، ولكن علاجه صعب للغاية، لأنه فيروس "B" يدخل في التركيب الجيني للكبد ويتبقى جزء منه داخل العضو الجسدي.

 

وأكمل: مصر لديها إرادة سياسية كبيرة لمحو فيروس سي، متابعا: مصر أدركت أن فيروس سي مرض خطير، ولكنه قابل للعلاج، ولذلك نجحت الترجبة المصرية.

 

وناشد شركات الأدوية بضرورة تطوير علاجات رخيصة الثمن لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي، مؤكدا على أن القضاء على فيروس سي في مصر، جاء نتيجة بذل مجهود ضخم من قبل المؤسسات والقيادة السياسية.

 

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