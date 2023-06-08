بالتراضي.. تعليق فرج عامر على انتهاء مسيرة طارق حامد مع اتحاد جدة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على انتهاء مسيرة اللاعب طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي.

وكتب عبر فيسبوك: "لاعب ليس لة مثيل طارق حامد ينهي مسيرته مع اتحاد جدة بالتراضي".

انتهاء علاقة طارق حامد بإتحاد جدة بالتراضي بعد تعاقدهم مع كانتي و طارق لديه عروض من بعض الاندية السعودية و لكن ليس اندية القمة.

توج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.