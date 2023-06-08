أشرف زكي: هاخد رأي كل الفنانين في عودة حلا شيحة للتمثيل|فيديو

حل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ،ضيفاً مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" ،وذلك احتفالا بحصوله على جائزة الدولة التقديرية ،وقدم عدة تصريحات، نعرض لكم في هذا التقرير أبرزها:

جائزة الدولة التقديرية ليست على العمل في الأكاديمية..ولكنها رحلة عطاء كبيرة

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، " جائزة الدولة التقديرية ليست فقط على السنوات التي عمل بها في أكاديمية الفنون، متابعاً:"هي رحلة عطاء كبيرة، و هناك من يرصد هذا و يقدره و يثمنه، و يقول شكراً"

وأضاف أشرف زكي ، قائلاً:" أحنا حولنا سور أكاديمية الفنون إلى مكتبات، و تم عمل 72 مكتبات، و منافذ لبيع منتجات متخصصة"

وتابع أشرف زكي:"سور أكاديمية الفنون أصبح منارة، و المنطقة تغيرت بشكل كبير"

هاخد رأي كل الفنانين في عودة حلا شيحة للتمثيل

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن عودة حلا شيحة للتمثيل، قائلاً:"لو هي قررت ترجع، أنا لست صاحب القرار، في الأسرة الفنية كلها، أنا هاخد رأي كل فنانين مصر".

وأضاف:"لأن اللي حصل منها مس الأسرة الفنية، رغم إني عارف الإجابة من دلوقتي لأن الأسرة الفنية متسامحة".

وأكد الدكتور أشرف زكي، أن الفنانة حلا شيحة تواصلت معه، متابعاً:" هي قالتلي أنا جاية قريب و محتاجة لما أرجع أقابلك".

رد حاسم من أشرف زكي عن مشاهد الضحك في جنازات الفنانين

وعلق أشرف زكي خلال الحلقة عن مشاهد الضحك في جنازات الفنانين، قائلاً:"أحنا جبنا شركة للتنظيم، و لكن إجراءات وفاة الفنان مصطفى درويش كانت سريعة، فملحقناش نتصل بالشركة"

أعتذر عن ما حدث



وتابع أشرف زكي :"إحنا تجاوزنا مثل هذه المواقف إلى أن عادت في جنازة الفنان مصطفى درويش، و أنا شخصياً أعتذر عن ما حدث، لأن ما حدث سلوك فردي، وأصحاب مشاهد الضحك ليسوا صحفيين أو إعلاميين"

واستكمل:" الصحفيين و الإعلاميين هيحترمونا ويحترموا هذه المشهد".

أشرف زكى عن شقيقته ماجدة: سعادتها بفوزي بانتخابات النقابة فرحة أم لابنها

علق أشرف زكية على مشاهد فرحة شقيقته الفنانة ماجدة زكي بفوزه بانتخابات نقابة المهن التمثيلية قائلا: "بتعامل مع ماجدة زكى على أنها أمي، وفرحتها بفوزى بانتخابات النقابة فرحة أم لابنها، و بقولها ربنا يخليكي ، ومش عارف ارد جاميلك أزاي"

دار المسنين كان حلماً قديماً

قال أشرف زكي ، إن دار المسنين كان حلماً قديماً، متابعاً:"أنا و الفنان يحيى الفخراني، كنا في زيارة لسمو الشيخ الدكتور السلطان قاسمي حاكم الشارقة، وهذا الرجل الكلمات عاجزة أن تصف حبه و عشقه لمصر و عطائه الكبير"

دار المسنين مجانا.. وتكفل بتكاليف جميع المقيمين بها السلطان القاسمي

وتابع نقيب المهن التمثيلية:"و في الفتره اللي مشيت فيها من النقابة، الفنان أشرف عبد الغفور كان يتولى رئاسة النقابة، وراح لسمو الشيخ الدكتور القاسمي، و بدأوا في إجراءات إقامة دار مسنين للفنانين، و لما رجعت توليت رئاسة النقابة مرة أخرى، أستكملت إقامة دار المسنين بمشورة و معاونة الفنان أشرف عبدالغفور،و الفنانة سميحة أيوب"

وأستطرد أشرف زكي:"وسميت دار أقامة كبار الفنانين، و دار المسنين لكبار الفنانين مجاناً ، و تكفل بجميع المقيمين بها سمو الشيخ الدكتور السلطان قاسمي حاكم الشارقة"