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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الكوماندوس الإسرائيلي السابق: الدخول إلى لبنان قرار مجنون

قائد الكوماندوس الإسرائيلي
قائد الكوماندوس الإسرائيلي السابق

رأى قائد لواء الكوماندوس الإسرائيلي المنتهية ولايته العقيد ماني ليبرتي أنّه في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، فإنّ الأمر سيكون "صعباً مع لبنان"، مؤكّداً "أنّ "حزب الله" عدو صعب ولديه آلاف الصواريخ".

جاءت تصريحات ليبرتي في مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" التي نشرت مقتطفات منها، وستُنشر كاملةً يوم الجمعة المقبل، وأجاب فيها عن تساؤلات الصحيفة بشأن ما ستكون عليه "الحرب المقبلة".

وأكّد ليبرتي "أنّ "حزب الله" هو العدو الصعب"،خصوصاً أنه يمتلك آلاف القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات".

وإذ لفت القائد السابق للواء الكوماندوس إلى أنّ "إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب القادمة في لبنان بشكلٍ مغاير، وإذا لم نفعل ذلك، فسيكون الأمر صعباً علينا، ومليئاً بالنيران"، رأى أنّ الحرب يمكن وصفها بـ"التحدي الكبير"، معتبراً أن "الدخول إلى العمق في مثل هذه الحرب، هو آخر خيار يمكن أخذه".

وتحدّث بشأن عمل لواء الكوماندوس، والذي قاده مؤخراً، في عمق مناطق العمليات، مُطالباً صانعي القرار السياسي والعسكري بأن يأخذوا مثل هذه القرارات بـ"حرصٍ وكثير من الذكاء".

وشدد على أنّ "إدخال الكوماندوس إلى العمق هو خطوة يتم اتخاذها فقط عندما لا يوجد أي خيار آخر، أو بهدف منع وضع لا يوجد فيه خيار"، مُؤكداً أنّه "قرارٌ مجنون".

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