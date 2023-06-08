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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يتألق في أحدث ظهور قبل مباراة الوداد

حسين الشحات
حسين الشحات

شارك اللاعب حسين الشحات صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهر الشحات في الصور بتيشيرت الأهلي، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولي النادي الأهلي رفضوا معاقبة حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر؛ بسبب ما بدر منه تجاه لاعبي الفريق، عقب هدف فريق الوداد المغربي، وعند استبداله من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

لماذا غضب نجم الأهلي؟

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “حسين الشحات لم يغضب بسبب الاستبدال، ولذلك لا توجد عقوبات عليه، ولكن كان يلوم البعض داخل الفريق؛ بسبب عدم الضغط على عناصر الفريق المغربي، وهو ما تسبب فى الهدف الذى سكن مرمى مصطفى شوبير”.

وتابع: “لا توجد أي نية لدى النادي الأهلي لمعاقبة حسين الشحات قبل مباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

ابناء حسين الشحات

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