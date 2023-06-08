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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة..

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نائبة وزير الأراضي والتنمية الأرجنتيني

وزير الإسكان بنيروبي
وزير الإسكان بنيروبي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، والسفيرة جابريلا مارتنيك، سفيرة الأرجنتين بكينيا، وذلك خلال مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، والهدف القومي من إنشاء المدن الجديدة، وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتجربة إحياء القاهرة التاريخية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذى شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

كما تناول وزير الإسكان، التجربة المصرية فى تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جانبها، عرضت مارينيلا سيزر، نائبة وزير الأراضي والتنمية بدولة الأرجنتين، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في دولة الأرجنتين، خاصة مشكلة ملكية الأراضي المتاحة للتنمية، معربة عن رغبتها فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، فهى تجربة ناجحة، وغنية بالتفاصيل، والتعامل مع عدد كبير من التحديات المختلفة.

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