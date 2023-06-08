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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رخصة الكاف تثير أزمة.. 13 مستندا و8 تحركات من اتحاد الكرة لإجبار الأندية على تسديد المديونيات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أكد المدير التنفيذي في اتحاد الكرة وليد العطار أن أي نادي مديون إلى الاتحاد لن يحصل على الرخصة، ولكي يشارك في الدوري يجب تصفية الديون أو جدولتها بموافقة لجنة التراخيص.

وتابع المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة إذا كان هناك نادي مديون لنادي آخر، عليه تقديم أوراق إما بدفع المديونية أو تأجيلها بموافقة النادي الآخر وجدولتها.

وشهدت الآونة الأخيرة أزمة حادة بين أندية الدورى الممتاز واتحاد الكرة نظرا لعدم استياءها شروط رخصة الأندية.

ويرغب اتحاد الكرة في وضع ضوابط صارمة للأندية من أجل المشاركة فى المسابقات المحلية كى تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والكاف.

وهدد اتحاد الكرة الأندية بعدم المشاركة فى المسابقات المحلية حال عدم استيفاء شروط رخصة الأندية وتوافقها مع لوائح الفيفا والكاف.

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13 مستندا لاستيفاء الاندية شروط الكاف بالدوري

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة اتحاد الكرة بشأن مديونية الأندية ومنها الأهلي والزمالك.  
قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المستندات المطلوبة من الكاف لترخيص الأندية
1. نسخة من شهادة ترخيص النادي الصادرة من الاتحاد العضو موقعة من رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الابتدائية لمنح الترخيص بالاتحاد (في حالة الترخيص الممنوح)
2. قرارات الترخيص + محاضر اجتماعات جهات اتخاذ القرار موقعة من الرئيس وكافة الأعضاء ، مع فحص كل معيار على أساسه تم منح التراخيص للنادي
3. ملء تقرير الاتحاد وتقرير النادي.
4. مراجعة البيانات المالية السنوية.
5. نسخة من رخصة التدريب.
6. نسخة من عقد المدير الفني ومساعد المدرب (المدربين).
7. إقرار النادي بعدم وجود مستحقات متأخرة عن السداد تجاه اللاعبين والمدربين السابقين أو الحاليين. 
8. إعلان النادي أنه ليس لديه مستحقات متأخرة تجاه الأندية الأخرى نتيجة أنشطة الانتقالات
9. استمارة معلومات الجهاز الفني للنادي
10. استمارة المعلومات الخاصة بالجهاز الإداري للنادي.

11- اختيار الملعب / الملاعب التى سيستخدمها النادي المشارك في مسابقة.
12. خطاب من الاتحاد يؤكد وجود فريق أول للسيدات وأن يتم تسجيل الفريق في المسابقات الرسمية التي تلعب على المستوى الوطني الإقليمي أو المحلي المعترف به من قبل الاتحاد العضو.
13. اتفاق مكتوب ، إن أمكن ، بين طالب الترخيص (النادي) مع كيان آخر يقوم بإدارة الفريق الأول للسيدات.

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8 تحركات من اتحاد الكرة اتجاه الأندية

أشار عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية إلي أن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مطالب بإجراء 8 تحركات اتجاه الأندية وهي :  
1-مخاطبة الأندية ال 18 المشاركة بالدورى المصرى موسم 2022-2023 لتقديم طلب للحصول على ترخيص.
2- متابعة ودعم الأندية أثناء إعداد وثائقها.
3- تحديد موعد نهائي للأندية لاستكمال تقديم المستندات.
4- تنظيم عمليات تفتيش مفاجئة للأندية بعد الموعد النهائي وقبل اجتماع اللجنة الابتدائية لمنح الترخيص.
5- ترتيب اجتماع اللجنة الابتدائية للبت في ترخيص الأندية.
6- تحديد فترة زمنية يمكن للأندية خلالها
استئناف القرار في حالة النادي لم يتم منحه الترخيص:
7- في حالة تقديم استئناف ، ترتيب اجتماع للجنة الاستئناف التي ستراجع فقط العملية المستخدمة من قبل اللجنة الابتدائية من أجل التوصل إلى القرار.
8- إبلاغ الكاف بقائمة قرارات الترخيص لجميع الأندية.
يجب إكمال جميع الخطوات المذكورة أعلاه قبل الموعد النهائي الذي حدده ‏الكاف لتلقي قرارات الترخيص والمستندات 30 يونيو 2023
سيتم رفض جميع الأتصالات التي تحتوي على قائمة قرارات الترخيص والمستندات المعنية المرسلة بعد 30 يونيو دون موافقة الكاف

اتحاد الكرة وليد العطار رخصة الأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم الأهلى الكاف الدوري الممتاز

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